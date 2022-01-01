مبابي يضيف جائزة جديدة لخزائنه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أضاف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، جائزة جديدة إلى خزانته.

توج مبابي صاحب الـ 24 عاما، بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الموسم الماضي 2022-2023، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، وفقا لاستفتاء النجوم السابقين الفائزين بالجائزة.

ونجح مبابي في الفوز بجائزتي هداف الدوري وأفضل لاعب في المسابقة، بحفل رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية.

جدير بالذكر أن تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، وأبلغ مبابي إدارة ناديه بالفعل بأنه لن يمدد تعاقده لموسم إضافي.

في السياق ذاته أكد ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، أنه لن يسمح برحيل كيليان مبابي مجانا، وأمهل اللاعب أسبوعين، لحسم قراره النهائي.