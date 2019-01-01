غيابات بالجملة بين صفوف المنتخب الأمريكي في كأس العالم للسلة

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يخوض المنتخب الأمريكي غمار نهائيات كأس العالم لكرة السلة، في أغسطس، وسبتمبر المقبلين، بإشراف المدرب العريق ستيف كير، ولكن بغياب كبار نجوم دوري المحترفين "أن بي إيه".

وأُعلنت الخميس القائمة المؤلفة من 12 لاعباً للبطولة التي تقام بين 25 أغسطس و10 سبتمبر، في الفليبين واليابان وإندونيسيا.

وضمت التشكيلة 4 لاعبين فقط من الذين شاركوا في مباراة كل النجوم "أول ستار" في الموسم المنصرم، وهم صانع ألعاب إنديانا بايسرز تايريز هاليبورتون، لاعب مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز، جناح نيو أورليانز بيليكانز براندون إنغرام ونجم ممفيس غريزليز جارين جاكسون جونيور الذي اختير أفضل لاعب مدافع في الدوري الموسم الماضي.

كما يتواجد الإيطالي الأصل باولو بانكيرو من أورلاندو ماجيك، أفضل لاعب مبتدئ في الدوري عام 2023.

وقال كير، الذي فاز بلقب الدوري الأمريكي 4 مرات كمدرب: "أنا وطاقم العمل مسرورون لفرصة تدريب هؤلاء اللاعبين الموهوبين الذين يتسمون بروح الفريق".

وقبل السفر للبطولة، يقيم المنتخب معسكرًا في لاس فيجاس اعتبارًا من 3 أغسطس ويخوض مباريات ودية ضد بورتوريكو.

كما سيواجه إسبانيا بطلة العالم وسلوفينا في ملقة في 12 و13 من الشهر ذاته، قبل الانتقال إلى أبوظبي للقاء اليونان في 18 منه، وألمانيا بعدها بيومين.

ووقع المنتخب في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جانب اليونان ونيوزيلندا والأردن.

وحققت الولايات المتحدة اللقب 5 مرات قياسية إلى جانب يوغوسلافيا، لكنها اكتفت بالمركز السابع في النسخة الأخيرة عام 2019، بعدما توجت بالنسختين السابقتين.