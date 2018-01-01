التضامن: وصول الفوج الرابع من حجاج الجمعيات الأهلية

وصل الفوج الرابع من حجاج الجمعيات الأهلية، من محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والدقهلية والقليوبية والشرقية"، إلى مطار القاهرة أمس الجمعية بعد انتهاء شعائر حج الجمعيات الأهلية.
وقال ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حجاج الجمعيات الأهلية في تصريح خاص لـ"الشروق"، سيصل اليوم فوج أخر من بعثة الحج ومن مؤسسة القومية للحج والعمرة.
وأوضح عبد الموجود أنه سيغادر فوج من الحجاج الجمعيات الأهلية، غدا الأحد الموافق ٩ يوليو متوجهين إلى المدينة المنورة، والاقامه في فندق أعمار رويال وأعمار إيليت.
وأضاف عبد الموجود، إنه كان تم وضع جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم ٥٢٥٠ حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة.
أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.
وذكر عبد الموجود سيظل تفويج الحجاج للعودة إلى مصر ليكون أخر فوج لحجاج الجمعيات يصل القاهرة يوم 14 يوليو المقبل من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر.