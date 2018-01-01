التضامن: وصول الفوج الرابع من حجاج الجمعيات الأهلية

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وصل الفوج الرابع من حجاج الجمعيات الأهلية، من محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والدقهلية والقليوبية والشرقية"، إلى مطار القاهرة أمس الجمعية بعد انتهاء شعائر حج الجمعيات الأهلية.