توقعات بوصول ذروة مبيعات السيارات السنوية بالصين إلى 40 مليون وحدة

قال فو بينج فنج، نائب الرئيس التنفيذي والأمين العام للجمعية الصينية لمصنعي السيارات، إن من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات السنوية في البلاد إلى ذروتها، بواقع نحو 40 مليون وحدة.

وأضاف فو أن التوقعات أجريت خلال منتدى الصين للسيارات لعام 2023 في شنغهاي، بناء على عوامل مثل القاعدة السكانية الكبيرة للصين والموارد الغنية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.

وتابع فو خلال المنتدى الذي انطلق أمس الأول الأربعاء، ويستمرثلاثة أيام، أنه حتى نهاية عام 2022، كانت هناك 226 مركبة لكل 1000 شخص في الصين.

وقال فو إن من المرجح للغاية أن تصل ملكية السيارات في البلاد إلى 400 وحدة لكل 1000 شخص، بعد أكثر من 10 سنوات من التنمية الصناعية.