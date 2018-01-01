تزايد عدد الدول ذات معدلات المواليد المنخفضة في العالم

زاد عدد الدول ذات معدلات المواليد المنخفضة بشكل حاد في أنحاء العالم.



وأعلن المعهد الاتحادي الألماني لأبحاث السكان، اليوم الجمعة، استنادا إلى تقييم بيانات الأمم المتحدة، أن حوالي 4ر5 مليار شخص يعيشون في بلدان يقل فيها معدل الخصوبة عن 1ر2 طفل لكل امرأة، وهو ما يعادل نحو 68% من سكان العالم.



ولكي يعوض جيل الأطفال جيل الآباء من حيث العدد، من الضروري أن يبلغ معدل الخصوبة 1ر2 طفل لكل امرأة. وتسمى هذه القيمة بمستوى الحفظ. وبحسب المعهد، يبلغ متوسط معدل الخصوبة لدى النساء على مستوى العالم 3ر2 طفل. وللمقارنة: في بداية الستينيات، كان معدل الخصوبة يبلغ حوالي خمسة أطفال لكل امرأة.



وفي ألمانيا، ينخفض معدل الخصوبة إلى ما دون مستوى الحفظ منذ عام 1970. وأوضح المعهد أن عدم تقلص عدد السكان منذ ذلك الحين يرجع إلى الهجرة. ومنذ عام 2020 تراجعت الهند، التي تعد الآن أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان، إلى ما دون مستوى الحفظ.