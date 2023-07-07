 وفاة 6 أشخاص وإصابة اثنين إثر انفجار بمصنع للكيماويات في روسيا - بوابة الشروق
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وفاة 6 أشخاص وإصابة اثنين إثر انفجار بمصنع للكيماويات في روسيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 6:34 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 6:34 م

أودى انفجار داخل مصنع للكيماويات في مدينة تشابايفسك بمنطقة فولجا الروسية بحياة ستة أشخاص، كما أسفر عن إصابة شخصين آخرين اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الروسية تاس، نقلا عن أجهزة الطوارئ، أن الانفجار، الذي أسفر أيضا عن إصابة شخصين، وقع في مصنع برومسينتيز.

ووفقا للشركة، يتم هناك إنتاج متفجرات صناعية، ضمن منتجات أخرى.

وتردد أن الحادث وقع خلال تفكيك خط أنابيب.

وأشار تحقيق أولي إلى أن جهازا تقنيا تعطل خلال عملية الإصلاح بخط أنابيب للنيتروجين، ما أدى إلى وقوع الانفجار، غير أنه لم يندلع حريق كبير.

ووفقا لتقرير لموقع "ميدوسا" الإخباري الروسي المستقل، تعد شركة برومسينتيز واحدة من أهم شركات إنتاج المتفجرات الصناعية في روسيا والاتحاد السوفييتي السابق. وتوظف الشركة حوالي 1300 عامل.

وتقع تشابايفسك بالقرب من نهر فولجا، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة سامارا.

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