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نجم الأهلي السابق يطالب برحيل أفشة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 12:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 12:30 ص

أكد أحمد كشري نجم الأهلي السابق، أن رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق سيكون القرار الأمثل حال تلقيه عرضًا مناسبًا من أم صلال القطري.

وقال كشري عبر تصريحات تلفزيونية، إن أفشة لاعب كبير ولكنه لا يمر بأفضل أحواله مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وأكد كشري أن أفشة يحتاج لتغيير وجهته في المرحلة القادمة لأنه لم يشارك بصفة أساسية منذ فترة وعندما شارك تعرض لانتقادات، كما أنه حقق العديد من البطولات.

وأشار إلى أن حمدي فتحي لاعب الوسط رحل إلى الوكرة القطري في الوقت المناسب، بعد أن حقق كافة البطولات مع الأهلي تقريبًا.


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