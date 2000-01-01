 6 نساء إضافيات تتهمن مدير صندوق تحوط بريطاني بالاعتداء أو التحرش - بوابة الشروق
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6 نساء إضافيات تتهمن مدير صندوق تحوط بريطاني بالاعتداء أو التحرش

لندن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 4:06 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 4:06 م

زعمت ست نساء إضافيات في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" بتعرضهن للاعتداء الجنسي أو التحرش من جانب كرسبين أودي وهو مدير صندوق تحوط بريطاني، بحسب تقرير اليوم الجمعة.

وكشفت هؤلاء النساء عن تلك الوقائع بعدما نشرت الصحيفة تحقيقا في الثامن من يونيو عن فترة تمتد لما يربو على 25 عاما بشأن أودي. وشمل التحقيق مزاعم من 13 امرأة بالتحرش الجنسي أو الاعتداء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن الروايات الجديدة تمد الخط الزمني للسلوك المزعوم إلى خمسة عقود.

ولم يجب أودي على طلب من وكالة بلومبرج للإدلاء بتعليق بشأن المزاعم الجديدة. كما رفض متحدث باسم مؤسسة إدارة الأصول التي يديرها أودي التعليق.

واضطربت إمبراطورية الاستثمار التي يديرها أودي عقب المزاعم.


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