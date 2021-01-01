وزير الأوقاف: عمارة بيوت الله وحسن تهيئتها للمصلين أمر عظيم لمن جدد النية

وجه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، رسالة للعاملين بالمساجد، قائلاً: يقولون إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في ما أقامك سبحانه وتعالى، فقد اختارك أنت واختصك بعمل من أشرف الأعمال وأجلها وأعظمها ثوابا وهو خدمة بيته سبحانه وتعالى، ولك في نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما السلام أسوة حسنة ، حيث أمرهما الله عز وجل بقوله سبحانه: "أَن طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّاۤئفِینَ وَٱلۡعَـٰكِفِینَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ".

وأضاف جمعة، أن عمارة بيوت الله وحسن تهيئتها للمصلين والذاكرين والقائمين والركع السجود أمر عظيم لمن جدد النية وأخلصها لله سبحانه وتعالى، وجد واجتهد في خدمة بيوت الله سواء أكان موظفا أم متطوعا لخدمة بيوت الله، فكل من أسهم في ذلك بجهد أو مال فإن جزاءه بإذن الله جزاء عظيم.

وتابع: نسأل الله أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يرزقكم الإخلاص في النية والعمل، وأن تكونوا جميعًا قدوة بسلوككم وإخلاصكم وتفانيكم في عملكم، والله من وراء القصد وإليه المرجع والمصير،