نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا بأعضاء الغرفة المركزية عقب تشكيلها الجديد

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عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع عدد من أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك عقب تشكيلها الجديد، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان ورئيس الغرفة، وممثلي وحدة "حياة كريمة"، ومبادرة "صوتك مسموع"، وإدارات "البوابة الإلكترونية، والأزمات، والمتابعة، بديوان عام المحافظة.

ورحب نائب المحافظ خلال الاجتماع بأعضاء الغرفة في تشكيلها الجديد، موجها الشكر لجميع المشاركين بالغرفة على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية، وخاصة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة؛ لتحقيقها مستوى أداء متميز بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، موجها بأهمية عرض الطلبات الخاصة بالغرفة المركزية بشكل دوري من خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد القاضي على ضرورة تطوير آليات العمل خلال المرحلة القادمة، موجها برصد أهم المشكلات الخاصة بحياة كريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على سرعة تذليل العقبات وحلها بشكل جذري.

ووجه نائب المحافظ بإعداد تقرير أسبوعي بأهم المشكلات الواردة بالغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات "حياة كريمة"، والخطوات المتخذة لحلها، وكذلك الشكاوى الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ تمهيدا لعرض تلك التقارير على المحافظ.