جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة خلال 2023

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة حققت إنجازا جديدا بتقدمها في تصنيف التايمز "THE" البريطانية للتعليم العالي لعام 2023، ضمن تصنيف الجامعات حديثة النشأة والتي لم يمض على إنشائها أكثر من خمسين عاماً.



وقال "القاصد" - في تصريح اليوم - إن جامعة المنوفية تقدمت في التصنيف من الفئة 351- 400 إلي الفئة 301 – 350 بتقدم 50 مركزا عن العام الماضي.



وأوضح أن التصنيف يعتمد على السمعة الأكاديمية ومعدلات النشر العلمي ومعامل تأثيرها وجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها المحيط من خلال الوسائط الرقمية، ويستند إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي، إلى جانب استخدام مؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية في التصنيف ، مضيفا أنه يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، ويتم تحليل البيانات والمؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف والتصنيف النهائي لكل جامعة.



وأشار رئيس جامعة المنوفية أن ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية جاء انعكاسًا لرؤية الجامعة نحو تحفيز علمائها وباحثيها على النشر الدولي بمختلف المجلات العلمية العالمية، موضحًا أن دخول الجامعة لهذا التصنيف وتقدمها المستمر دليلًا قويًا على جودة التعليم، وتأثير جهود الجامعة العلمية محليًا وعالميًا بما يضمن وظائف لخريجي الجامعة في الداخل والخارج، وإقبال الطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها المختلفة.



وأعرب "القاصد" عن سعادته بتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، متمنيا استمرار التقدم، ووضعها فى المكانة التي تليق بها، مشيدا بمجهودات الجامعة البحثية، وتميز باحثيها بكليات ومعاهد الجامعة.