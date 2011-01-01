مصدر عسكري أمريكي: هيئة الأركان الأمريكية تؤيد تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

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قال مصدر في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن القرار بتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية تم اتخاذه بالفعل على المستوى السياسي.

وأوضح المصدر -في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية"، أن رئيس الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أبلغ القيادة السياسية بتأييده تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية .

وأضاف المصدر -الذي لم يتم الكشف عن هويته- أن واشنطن ستزود الأوكرانيين بكمية وافرة من القنابل العنقودية التي سيكون لها تأثير إيجابي على سير المعارك.

وبين أن تلك القنابل تمنح القوات الأوكرانية قدرات "أكبر بـ 5 مرات من قدرات القذائف من عيار 155 ملم".

يأتي هذا في وقت كانت قد أفادت فيه وسائل إعلام أمريكية بأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية من أجل حربها ضد روسيا.