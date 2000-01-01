وزير مالية أوكرانيا يؤكد الحاجة إلى توفير تغطيات تأمين ضد مخاطر الحرب

قال وزير مالية أوكرانيا إن الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب الروسية سيظل مرتفعا خلال العام المقبل وهو ما يؤكد حاجة الدول الحلفاء إلى توفير تغطية تأمينية ضد مخاطر للحرب للشركات العاملة في أوكرانيا بهدف المساعدة في جذب الاستثمارات إلى الدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير سيرهي مارشينكو القول في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة، "دون دعم دولي وبدون التأمين ضد مخاطر الحرب، لن نجذب الاستثمارات التي نحتاج إليها لإعادة الإعمار.. نحتاج إلى الاستثمارات الآن ولا يجب الانتظار حتى تنتهي الحرب، لأننا بدون ذلك لن نحصل على الدفعة المطلوبة لتحقيق هذا الانتصار".

يأتي ذلك في الوقت الذي قادت الحكومة البريطانية مبادرة لتوفير التأمين ضد مخاطر الحرب مدعومة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الشهر الماضي، بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب. ويقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بعد الغزو الروسي المدمر بأكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال مارشينكو إن الإنفاق العسكري الأوكراني لن يتراجع في العام المقبل، مع فرصة محدودة لتقليص عجز الميزانية، رغم أن الحكومة تستطيع تحسين تحصيل إيرادات الدولة.

وأضاف "نحاول القيام بواجبنا"، مشيرا إلى أن المتوقع نمو الاقتصاد الأوكراني بمعدل 3% خلال العام الحالي.

وفي الشهر الماضي، قالت يوليا سفيريدينكو وزيرة اقتصاد أوكرانيا إن الاقتصاد الأوكراني انكمش خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر10% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من التوقعات.

كانت الوزيرة تتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 14% سنويا، في حين سجل الاقتصاد نموا بمعدل 4ر2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وقالت الوزيرة، التي ترى سببا للتفاؤل، إن البيانات تشير إلى أن اقتصاد أوكرانيا تكيف وتعافى بأسرع مما كان متوقعا من قبل.