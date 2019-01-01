تونس: تحسن احتياطي النقد الأجنبي بفضل الزيادة في تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لتونس حتى يوم أمس الخميس 9ر22 مليار دينار تونسي (4ر7 مليار دولار أمريكي)، بفضل الزيادة في تحويلات التونسيين المغتربين، وإيرادات قطاع السياحة الذي حقق انتعاشا في النصف الأول من العام الجاري.

ويسمح احتياطي النقد الحالي بـ99 يوما من عمليات التوريد، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.

وبلغ إجمالي تحويلات التونسيين 9ر3 مليار دينار تونسي (2ر1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الحالي مقابل 7ر3 مليار دينار (حوالي 1ر1 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت إيرادات قطاع السياحة لتبلغ 718 مليون دولار حتى يونيو من العام الجاري مقابل 462 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، لتحقق بذلك العائدات نموا بـ4ر54 %.

وتتوقع تونس هذا العام توافدا هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 3ر9 مليون سائح قبل أن تتقلص الأعداد بشدة في السنوات اللاحقة بسبب تفشي جائحة كورونا.