 وفاة 16 شخصا جراء حادث سير في ريف حمص بوسط سوريا - بوابة الشروق
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وفاة 16 شخصا جراء حادث سير في ريف حمص بوسط سوريا

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 11:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 11:59 ص

توفى 16 شخصا، أغلبهم نساء وأطفال في حادث سير على طريق (حمص-تدمر) بوسط سوريا، ليل الخميس الجمعة.

وقال مدير صحة محافظة حمص الدكتور مسلم أتاسي، إن الحادث وقع قرب مفرق الجميلة 20 كم شرق مدينة حمص ليل الخميس الجمعة، إثر اصطدام شاحنة كبيرة بأخرى صغيرة وتوفي كل من كانوا في الشاحنة الصغيرة وعددهم 15 شخصا، بالإضافة إلى سائق الشاحنة الكبيرة ، فيما نقل الشخص الذي يرافقه إلى وحدة العناية المركزة.

وأضاف أن المتوفين الـ15 من عائلتين أغلبهم نساء وأطفال.

ويعتبر حادث السير أكثر الحوادث دموية خلال السنوات الماضية لجهة وقوع عدد كبير من القتلى.

ووقع أمس في مدينة حماة بوسط سوريا، حادث سير حافلة ركاب كبيرة حيث قتل 6 اشخاص وأصيب 38 آخرون بجروح ، كما وقع أمس حادث سير في محافظ اللاذقية أصيب خلاله 13 شخص بجروح .


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