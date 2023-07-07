تريزيجيه: قلبي وجعني لما شوفت لقطة بصق لاعب فنربخشة

علق محمود تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور، على الواقعة الشهيرة بـ بصق لاعب فنربخشة ساميت أكايدين عليه خلال مباراة الديربي الأخيرة، وما صاحب الواقعة من ضجة إعلامية.

قال تريزيجيه في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس:" الحمد لله إني ماشوفتوش، بعد المباراة ذهبت لمصافحته لأن استطاع إيقافي في احدى الهجمات فهنأته، سلمنا على بعضنا البعض وهزرنا وكنت أعرفه مسبقًا".

أضاف تريزيجيه:" ذهبت للنادي في اليوم التالي، وجدت جميع اللاعبين ينظرون لي، ولم أكن أفهم ما يجري حولي، قالوا لي ألم ترى تلك الصور؟ فأجبت لا.. كويس إني ماشوفتوش".

أكد:" قلبي وجعني.. شاهدت الفيديو أكثر من مرة وجدته ينظر لي".

أوضح تريزيجيه:" حاول بعدها يكلمني كثيرًا ولم أرد عليه، حاول من خلال زملائي في طرابزون سبور الذين يلعبون معه في منتخب تركيا أن أرد عليه في التليفون وأنا رافض تمامًا".

أتم تريزيجيه:" أخبرته أنني لن أتحدث عنه في الإعلام، حاول إيصال الكثير من الرسائل، لكنني أخذت قراري بعد الحديث معه، وبصفة عامة سعيد في طرابزون سبور".