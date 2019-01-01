أثار المخرج الكندي كزافييه دولان، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه عن اعتذاله مهنة الإخراج السينمائي في سن مبكر، حيث إنه في عمر الـ34 عاما، وذلك بعدما قال في حوار مع جريدة إسبانية إن «الفن لا معنى له».

وقال أيضا في تصريحاته: «لم أعد أملك الرغبة أو القدرة على الالتزام بمشروع لمدة عامين حتى لا يراه أحد. أضع كثير من الشغف في الأعمال وأرى كثير من الإحباطات وهذا يجعلني أتسائل ما إذا كانت أفلامي سيئة رغم أنني أعلم أنها ليست سيئة».

كما صرح قائلا: «الفن عديم الفائدة، والإخلاص للسينما مضيعة للوقت».

وكان بدأ كزافييه دولان حياته الفنية كممثل في سن التاسعة، وأخرج أول فيلم له "قتلت أمي" في سن الـ20 بعد أن كتبه في سن الـ16، ونال عنه 3 جوائز من مهرجان كان السينمائي، ثم أخرج بعد ذلك 8 أفلام.