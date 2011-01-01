قال شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، تعليقا على نجاح الدولة في استعادة رأس تمثال رمسيس الثاني من سويسرا، إن مصر استردت منذ 2011 إلى اليوم «29300» ألف قطعة أثرية مهربة، معقبا: «لا يمر شهر دون استرداد قطع جديدة».

وأشار خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس، إلى قطع وتهريب رأس تمثال رمسيس الثاني بطريقة غير الشرعية في نهاية حقبة ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، لافتا إلى وقف وزارة الإثارة محاولات بيعها بعد اكتشاف عرضها في إحدى صالات المزادات بلندن.

ونوه إلى انتقال القطعة في أكثر من دولة أوربية على غرار إنجلترا وألمانيا وفرنسا، نهاية بسويسرا، مشيرا لتسليم السلطات السويسرية الأثر إلى السفارة المصرية في مدينة بيرن بسويسرا خلال الثالث من يوليو الجاري في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المنتهكات الثقافية.

وأثنى على تعاون السلطات السويسرية مع نظيرتها المصرية بها الصدد، مشيرا إلى عقد وزارة الآثار المصرية عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية بين إيطاليا وأسبانيا وقبرص والأردن والسعودية لكافحة مافيا الآثار، مشيرا إلى استعادة النائب العام المصري خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا قطعتين تم تهريبهم خلال عام 2001.

كما أشار إلى عقد مصر خلال عام 2016؛ أول اتفاقية في الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ بشأن وضع قيود على استيراد وتصدير القطع الأثرية، لا سيما في ظل استيعابها لعدد غير نهائي من صالات المزادات وتجار الآثار، والتي استردت مصر على إثرها عددا كبيرا من القطع الأثرية.

وأضاف أن استعادة القطعة الأثرية؛ لا يعني إغلاق الملف بصورة نهائية، موضحا أن تحقيقات إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بشأن قضايا استرداد الآثار لا تزال جارية.