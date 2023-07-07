خبير بريطاني: الذكاء الاصطناعي قد ينهي الفصول الدراسية التقليدية

توقع الخبير البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي، ستيوارت راسل أن تؤدي التطورات الأخيرة بمجال الذكاء الاصطناعي إلى نهاية الفصول الدراسية التقليدية بالمدارس.



وقال راسل، في كلمة أمام قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام في جنيف، اليوم الجمعة، إن المعلمين الشخصيين على غرار "شات جي بي تي" لديهم القدرة على إثراء التعليم بشكل كبير وتوسيع إمكانية الوصول العالمي من خلال تقديم دروس مخصصة لكل منزل به هاتف ذكي، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وأضاف أنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تقدم بشكل عملي معظم المواد حتى نهاية المدرسة الثانوية"، على حد قوله.



وتابع : "يجب أن يكون من الممكن في غضون بضع سنوات، ربما بحلول نهاية هذا العقد، تقديم جودة عالية جدًا من التعليم لكل طفل في العالم".



ومع ذلك، نبه إلى أن تطبيق تكنولوجيا قوية في قطاع التعليم يحمل أيضًا مخاطر، بما في ذلك التلقين.



واستشهد عالم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا بأدلة من الدراسات التي أجريت باستخدام معلمين بشريين، تفيد بأن التدريس الفردي يمكن أن يكون أكثر فاعلية بمرتين إلى ثلاث مرات من الدروس في الفصول الدراسية التقليدية، مما يسمح للأطفال بالحصول على دعم مخصص.



وتستكشف منظمة "أوبن إيه آي" لأبحاث الذكاء الاصطناعي بالفعل التطبيقات التعليمية، حيث أعلنت شراكة في مارس الماضي مع مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح، "أكاديمية خان"، لتجربة معلم افتراضي يعمل بـ"شات جي بي تي-4".



ورأى راسل أن هذا الاحتمال قد يثير "مخاوف معقولة" بين المعلمين ونقابات المعلمين بشأن "توظيف عدد أقل من المدرسين وربما حتى عدم توظيف أحد".



لكنه توقع أن تظل المشاركة البشرية ضرورية، مع اختلافها جذريا عن الدور التقليدي للمعلم، وذلك بترجيح تضمين مسئوليات "مراقب الملعب"، وتسهيل الأنشطة الجماعية الأكثر تعقيدا، وتقديم التعليم المدني والأخلاقي.



وقال راسل: "لم نجر تجارب لذا لا نعلم ما إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي سيكون كافيا للطفل"، مشددا "سيكون من الضروري التأكد من الحفاظ على الجوانب الاجتماعية للطفولة وتحسينها".



لكن يجب تقييم مخاطر التقنية بدقة، حيث قال راسل: "نأمل أن النظام، إذا صمم بشكل صحيح، لا يخبر الطفل كيف يصنع سلاحًا بيولوجيًا"، لافتا إلى أن القلق الأكثر إلحاحًا يتمثل في إمكانية استيلاء الأنظمة الاستبدادية أو اللاعبين الآخرين على البرامج".