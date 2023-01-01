وزارة الصحة الألمانية: تقنين الحشيش سيوفر أكثر من مليار يورو

أعربت وزارة الصحة الألمانية عن توقعاتها بأن عملية تقنين الحشيش المزمعة سوف توفر على وكالات إنفاذ القانون والمحاكم والسجون في البلاد أكثر من مليار يورو ( 08ر1 مليار دولار) من التكاليف السنوية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن هذا اتضح من مشروع قانون معدل أرسلته الوزارة يوم الخميس إلى النقابات المهنية التي تتعامل مع هذه المسألة.

ووفقا لمسودة القانون، التي كانت مجموعة فونكه الألمانية أول من كشف عنها، فإن الوزارة تتوقع توفير سنوي في النفقات بقيمة تبلغ 800 مليون يورو لوكالات إنفاذ القانون ، و 220 مليون يورو للمحاكم و 35 مليون يورو للمؤسسات الإصلاحية.

وطرح المستشار الألماني أولاف شولتس الركائز الأساسية لمشروع تقنين الحشيش في أبريل الماضي.

ومن بين النقاط الرئيسية المعروفة حتى الآن، سيجري السماح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من المخدر. وسيسمح أيضا بزراعة ثلاثة نباتات كحد أقصى للاستخدام الشخصي.

كما لن يجري بيع الحشيش في متاجر متخصصة وفقا لاقتراح تم طرحه من قبل. وبدلا من ذلك، سيتعين زراعة الحشيش وبيعه بشكل جماعي في نوادي الحشيش.

ويجب على الأندية وأعضاء النادي الالتزام بقواعد صارمة.

ويوزع الحشيش على الأعضاء فقط، وبحد أقصى 50 جراما شهريا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الوزراء قد يوافق على مشروع القانون في منتصف أغسطس المقبل. وسوف يتطلب موافقة "البوندستاج"، الغرفة الدنيا بالبرلمان، ولكن ليس من مجلس "البوندسرات"، الغرفة العليا بالبرلمان.

ويهدف المدافعون عن تعاطي الحشيش في الحكومة الائتلافية الألمانية إلى إضفاء الشرعية على المخدر هذا العام.