 عمرو مصطفى: تميزت في الموسيقى بسبب «فرط الحركة» ورحت لطبيب نفسي - بوابة الشروق
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عمرو مصطفى: تميزت في الموسيقى بسبب «فرط الحركة» ورحت لطبيب نفسي

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 2:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 2:04 ص

كشف الفنان عمرو مصطفى، عن تلقيه نصيحة بزيارة طبيب نفسي، قائلا: "أحد المقربين نصحني بزيارة طبيب نفسي، وزرت عيادة الطبيب النفسي لمرة واحدة ولم تتكرر".

وأوضح "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه ذهب لطبيب نفسي وكان الطبيب هو من يحكي عن حياته ولم يستمع لمشكلته، مؤكدًا أنه لم يكرر الذهاب للعيادة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يعاني من مرض فرط الحركة، موضحًا أن أبنه الأصغر يعاني هو الأخر من نفس المرض، متابعًا: "أهلوا أشفقوا عليا بسبب مرض فرط الحركة، وهذا المرض جعله يتميز في الموسيقى".

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