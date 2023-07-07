رويترز: سوريا باغتت فاجنر بحملة قمع سريعة خلال التمرد في روسيا

أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن السلطات في سوريا والقادة العسكريون الروس هناك اتخذوا سلسلة من التدابير والإجراءات السريعة ضد عناصر فاجنر في سوريا، عندما كان مقاتلو المجموعة يتقدمون باتجاه موسكو في محاولة التمرد أواخر يونيو الماضي، وذلك لمنع اتساع التمرد، وفقا لستة مصادر مطلعة على الأمر، بحسب الوكالة.

وذكرت المصادر، بحسب رويترز، أن حملة القمع التي لم ترد عنها أي تقارير من قبل شملت قطع خطوط الاتصالات الهاتفية واستدعاء نحو 10 من قادة فاجنر إلى قاعدة عسكرية روسية وإصدار أوامر لمقاتلي المجموعة بتوقيع عقود جديدة مع وزارة الدفاع الروسية أو مغادرة سوريا على الفور.

ومن بين المصادر التي كشفت النقاب عن هذه الأحداث مسئولون أمنيون سوريون ومصادر متمركزة بالقرب من القوات الروسية في سوريا ومسئولون إقليميون.

وأحجمت المصادر عن ذكر أسمائها نظرا لحساسية المعلومات العسكرية. ولم ترد الحكومة السورية أو وزارة الدفاع الروسية أو فاجنر في روسيا على طلبات للتعليق.

وتكشف هذه الإجراءات كيف تحركت السلطات السورية بسرعة للسيطرة على المقاتلين بدافع من الخوف من أن يتشتت تركيز موسكو، شريكة دمشق العسكرية الرئيسية، وسط الأحداث التي كانت تجري في الداخل الروسي، بحسب مصدرين سوريين مطلعين على العمليات.