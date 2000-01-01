مصادر بالناتو: الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي

اتفق حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" على زيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أفادت مصادر في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



كانت سياسة الدول الأعضاء بالحلف من قبل، تتمثل في زيادة تدريجية للاستثمارات في مجال الدفاع بحيث تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لها بحلول عام 2024، غير أن الكثير من الدول لا يزال يعجز عن الوفاء بذلك.



وسيصبح التعهد المفروض ذاتيا، الآن، هو المقدار الأقل المتوقع من أعضاء الحلف لتعزيز عملية إعادة التسلح، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.



وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في مواقف أعضاء الحلف، بعد سنوات من الخلاف بشأن مستويات الاستثمار المتدنية.



ومن المتوقع أن يعتمد زعماء الناتو، تعهد الإنفاق الدفاعي في قمة فيلنيوس الأسبوع المقبل.