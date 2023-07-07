الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة فيوتشر في الدوري

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اختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع ال٣٣ من الدوري الممتاز.

ويتقابل الزمالك مع فيوتشر مساء السبت باستاد على ملعب استاد السلام سعيا لحسم المركز الثالث.

وركز الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على بعض الجمل الفنية التي يسعى لتطبيقها مع التأكيد على أهمية الفوز وكذلك مواصلة الانتصارات بعد التغلب على المقاولون العرب بسداسية في كأس مصر.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع الا تشهد تعديلات كبيرة باستثناء عودة المغربي أحمد بلحاج صانع العاب الفريق الذي غاب المباراة الماضية للإصابة