 مدحت صالح يستهل حفل الأساتذة بأغنية «قولوله الحقيقة» - بوابة الشروق
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مدحت صالح يستهل حفل الأساتذة بأغنية «قولوله الحقيقة»

تصوير: دنيا يونس
تصوير: دنيا يونس
محمد عباس
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 10:06 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 10:06 م
استهل المطرب مدحت صالح حفل «الأساتذة»، بأغنية «قولوله الحقيقة»، والتي غناها الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، من كلمات مرسى جميل عزيز، وألحان كمال الطويل.

ويقدم مدحت صالح في الحفل، 11 أغنية لكبار الملحنين محمد عبدالوهاب ورياض السنباطى ومحمد فوزى وفريد الأطرش وبليغ حمدى وطلال مداح والرحبانية، وهو المشروع الذى أطلقه مدحت بالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تفقدت بمصاحبة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أمس، التجهيزات النهائية للحفل حتى يخرج بالشكل اللائق، حيث أعدت الأوبرا سجادة حمراء على غرار المهرجانات الكبرى، كنوع من الاهتمام بالحدث.

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