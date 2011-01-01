رئيس بيلاروسيا: لا يوجد أبطال بعد تمرّد فاجنر

فقط منذ أسابيع، سادت تكهنات محمومة بشأن وضعه الصحي. لكن من الواضح أن لدى الرئيس البيلاروسي قدرة على التحمّل.

"المحادثة" دامت نحو أربع ساعات. رغم ذلك، بدلاً من أن يلقي الضوء، زاد من تعقيد مجريات التمرّد الأخير في روسيا.

كان من المفترض أن ينتقل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، وبعض من مقاتليه إلى بيلاروسيا، وفق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الكرملين ومجموعة فاغنر.

ليس هذا ما حدث. ليس بعد على أي حال.

قال لوكاشينكو "اعتباراً من هذا الصباح، لا يزال مقاتلو فاغنر، أولئك الجادون جداً، في مخيمات انسحبوا إليها عقب خروجهم من باخموت".

وأضاف: "أما في ما يخصّ يفغيني بريغوجين، فهو في سان بطرسبورغ. أو ربما في مكان آخر. لكنه ليس في بيلاروسيا".

أسأل لوكاشينكو إن كان هذا يعني أن تنفيذ الاتفاق قد توقف.

ينفي ذلك. ويسود شعور كما لو كانت هناك محادثات تجري في الكواليس، لن يتمّ إخبارنا بشأنها.

عندما يتعلق الأمر بالنقاش حول التمرّد، لم تكن موسكو ومينسك على الموجة ذاتها.

أعلنت القناة الروسية الرسمية في نهاية الأسبوع الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج بطلاً من الأحداث المأساوية الأخيرة.

قال لي لوكاشينكو: "أعتقد أنه لم يخرج أحد من ذلك الموقف بطلاً".