بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ميانمار

أعربت سفيرة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة ريتا فرينش، عن قلقها ازاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ميانمار ولا سيما استهداف مجتمع الروهينجا والأقليات الأخرى.

وقالت فرينش خلال اجتماع جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وفقا لما اورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "شهد هذا العام المزيد من الهجمات العشوائية من قبل الجيش على المدنيين والبنية التحتية المدنية ، بما في ذلك استخدام الضربات الجوية وهجمات الحرق العمد في ميانمار".

وتابعت:"تم استهداف المدارس والمستشفيات ودور العبادة، في 11 أبريل الماضي شهدت ميانمار أعنف هجوم على المدنيين منذ الانقلاب العسكري حيث قُتل أكثر من 165 في غارات جوية في ساجينج".

وأكدت سفيرة بريطانيا على ضرورة حماية المدنيين، مطالبة بتوقف انتهاكات حقوق الإنسان على الفور.

وكررت دعوات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2669 من أجل إنهاء فوري للعنف ، وإلى احترام جميع الأطراف لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

وأضافت سفيرة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة ريتا فرينش، "يجب ألا تبيع أي دولة عضو أسلحة إلى ميانمار ، الأمر الذي يغذي العنف وعدم الاستقرار والفظائع"، مضيفة أن "المملكة المتحدة من الداعمين منذ فترة طويلة لحظر الأسلحة المفروضة على ميانمار، لقد فرضنا عقوبات محددة الهدف للحد من وصول النظام العسكري إلى التمويل والأسلحة".