تحدث محمود حسن «تريزيجيه» مهاجم فريق طرابزون سبور التركي، عن علاقته بـ محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وزميله بالمنتخب الوطني.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: «علاقتي بـ صلاح بدأت منذ 9 سنوات، وهو من أقرب الأصدقاء بالنسبة لي، ودائما على تواصل مع بعض».

وأضاف: «صلاح أسطورة في إنجلترا، هناك يقدرونه بشكل كبير، وهو من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي حاليًا».

وتابع: «اللعب في الدوري الإنجليزي حلمي منذ الصغر، ولكن عرض أستون فيلا جائني بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وكانت المفاوضات ستنهار بسبب حزني على توديع المنتخب من دور الـ 16 حينذاك».

وواصل تريزيجيه: «حبست نفسي في غرفة لمدة أسبوع بعد توديع أمم إفريقيا 2019، وكنت أريد الفوز باللقب وجائزة أفضل لاعب في البطولة».

وأكمل: «أول مباراة لعبتها مع أستون فيلا كانت أمام صلاح، وكنت سعيدا للغاية وتمكنت من تسجيل هدفا في شباك ليفربول، وشاركت في المباراة بعد إصابة جاك جريليش».

وأتم: «بعد تولي جيرارد تدريب أستون فيلا، وكنت عائد من إصابة الرباط الصليبي، قال لي لا أريدك في الفريق، فقلت له وأنا لا أريد الاستمرار معك».