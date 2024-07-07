زيلينسكي يعلن عن استراتيجية جديدة لدحر روسيا في البحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء السبت إن بلاده تخطط لردع النفوذ الروسي في الجزء الغربي من البحر الأسود وذلك عبر استراتيجية بحرية وطنية جديدة.

وتابع زيلينسكي:"نحن نفهم بوضوح أن الحرب غيرت ميزان القوى في منطقتنا بالبحر الأسود وأن الأسطول الروسي لن يهيمن على هذه المياه مرة أخرى".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده ستسعى لتحقيق مصالحها الوطنية في البحر ومصالح شركائها وستحمي طرق النقل.

واستولت روسيا على جزء كبير من الأسطول الأوكراني عند ضمها لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني عام 2014. وفقدت أوكرانيا المزيد من السفن بعد فترة وجيزة من شن روسيا غزوها الشامل في عام 2022، عندما استولت قوات موسكو على مدينة بيرديانسك الساحلية في منطقة زابوريجيا في جنوبي أوكرانيا.

وغرقت سفينة القيادة في البحرية الأوكرانيةسهايداتشني في ميكولايف.

وعلى الرغم من أن البحرية الأوكرانية لا تمتلك حاليا أي سفن حربية كبيرة، إلا أن كييف نجحت في إخراج أسطول البحر الأسود الروسي من الجزء الغربي من البحر الأسود.

وأدى هذا التقدم إلى تنشيط التجارة البحرية جزئيا عبر أوديسا. ومن المقرر أيضا تحديث البحرية الأوكرانية في المستقبل القريب بإمدادات من الشركاء الغربيين.

وإلى جانب تعزيز قوتها البحرية، وعد زيلينسكي أيضا بالاستمرار في تحسين الدفاع الجوي وألمح إلى حصول بلاده عل وحدة باتريوت أخرى من ألمانيا والمزيد من التعزيزات في الأسبوع المقبل.