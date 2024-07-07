بدء التصويت في انتخابات اختيار حاكم طوكيو اليوم

بدأ اليوم الأحد التصويت في انتخابات اختيار حاكم طوكيو، حيث تتركز على ما إذا كانت حاكمة طوكيو الحالية يوريكو كويكي ستتمكن من الفوز بفترة ثالثة لمدة أربعة أعوام، في ظل دعم الحزب الحاكم الوطني الذي تحيط به سلسلة من الفضائح.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاعات التي أجرتها وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية الرسمية أظهرت تقدم الحاكمة المحافظة في السباق، يليها منافسها الرئيسي رينهو، النائب السابق الذي يحظى بدعم حزب المعارضة الرئيسي اليساري.

ويحظى السباق باهتمام كبير، حيث أن النتائج يمكن أن تؤثر على المسار المستقبلي للسياسات الوطنية، في الوقت الذي يخضع فيه الحزب الديمقراطي الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، للتدقيق في ظل فضائح سياسية مالية تم الكشف عنها أواخر العام الماضي.

ويشار إلى أن حاكمة العاصمة اليابانية، موطن نحو14 مليون نسمة، تسيطر على موازنة سنوية تقدر بأكثر من 16 تريليون ين (100 مليار دولار) أي ما يوازي الانفاق الوطني تقريبا للسويد أو جمهورية التشيك.

ويشار إلى أن كويكي / 71 عاما/ أصبحت أول حاكمة لطوكيو عام 2016.