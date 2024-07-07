المستشار محمود فوزي: أتعهد بوضع خطة عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني يمثل جزءًا هامًا من التواصل السياسي ومهام الوزارة.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة CBC مساء السبت، أن الحوار الوطني تمكن من إصدار مخرجات تضمنت 136 توصية في المرحلة الأولى، منها 97 توصية تخص الشأن الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على انطلاق أولى جلساته.

وشدد أن «هذه التوصيات تتطلب تنفيذا عاجلا»، مشيرًا إلى وجود توجيه واضح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة التعاون التام والكامل مع آليات الحوار الوطني بما يفيد جميع الأطراف، من مواطنين وحكومة.

وأكد أن الحوار الوطني لعب دورًا هامًا في التنبيه إلى نقاط شديدة الأهمية في العديد من القضايا، ومن ثم انعكاسها على تبني سياسات جديدة أو تطوير وتعديل سياسات قائمة، أو حتى زيادة وعي المواطنين حول السياسات المطبقة.

وتعهد «فوزي» بأن تضع الوزارة خطة تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لمخرجات الحوار الوطني، قائلا: «الوزارة تتعهد بوضع خطة تنفيذية عاجلة لأسرع تنفيذ ممكن لمخرجات الحوار الوطني».

وذكر أن جلسة الحوار الوطني التي عقدت السبت تناولت قضية الحبس الاحتياطي، قائلا: «تناولنا الموقف من القضايا المتبقية الجوهرية شديدة الأهمية بالنسبة للمجتمع المصري، والتي على صدارتها وذات أولية فيها قضية الحبس الاحتياطي، باعتبارها مسألة تحتاج إلى معالجة ومناقشة».

وأعلن عن أن الحوار الوطني سيضع جدولا يكتمل السبت المقبل لتحديد مناقشة القضايا المتبقية، والتي تتصدرها قضية الحبس الاحتياطي.