أبو عبيدة: المقاومة لا تزال تقاتل في غزة بلا دعم ولا إمداد خارجي بالسلاح والعتاد

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة لم تكل ولم تستكن على مدار تسعة أشهر من الحرب.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أن المقاومة لا تزال تقاتل في غزة بلا دعم ولا إمداد خارجي بالسلاح والعتاد.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدًا بلا غذاء ولا ماء ولا دواء، وتحت حرب إبادة ظالمة، لتدخل غزة التاريخ من أوسع أبواب المجد كأعظم نموذج حرية عرفته البشرية في العصر الحديث.

ولفت إلى أن غزة باتت مدرسة ملهمة لكل حر ومقاوم وإنسان في العالم، مؤكدا أن المقاومة تخوض قتالا ملحميا منذ تسعة أشهر، وتكسر أهداف الاحتلال وتقهر جيشه المدجج بالسلاح والعتاد والمغطى بالنار من البر والبحر والجو والمدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين وصفهما بأنهما شريكا العدوان والإبادة.

وشدد على أن المقاومة تقاتل ببسالة وتخرج للاحتلال كما توعدته منذ اليوم الأول للعدوان، ويقتلون ويصيبون جنوده في كل يوم، رغم طول أمد المعركة وبشاعة العدوان.

ونوه بأن جيش الاحتلال هو الأكثر نذالة ودونية ولا أخلاقية، كما يستخدم المدنيين كدروع بشرية ويوهمهم بمناطق آمنة ثم يقصفهم فيها، ويقصف البيوت المدنية على رؤوس ساكنيها ويستبيح المستشفيات والمنظمات الدولية والمدارس ومراكز الإيواء ويتعمد تدمير الآثار والمناطق التاريخية والمساجد والكنائس والمقابر والمكتبات.

وشدد على أن الاحتلال يخاف من التاريخ لأنه يخبره أن لا مستقبل للغزاة، وأنه سيذهب لمزابل التاريخ.