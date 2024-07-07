متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية يتجمعون أمام منزل زعيم الهستدروت

بدأ متظاهرون في التجمع، أمام منزل، أرنون بار-ديفيد، زعيم الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) ذي النفوذ في البلاد، داعين إياه إلى إعلان إضراب عام للمطالبة بإجراء انتخابات.

وحمل المتظاهرون لافتات، تقول "كفى حديثا، لقد حان وقت العمل"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وكان بار ديفيد، قد ذكر في مايو الماضي أنه فقد الثقة في الحكومة، لكنه قال إن التوقيت أساسي لأي إجراء جذري، لإجبار الحكومة على إجراء تصويت على المستوى الوطني.

يذكر أن متظاهرين، قد تجمعوا في وقت سابق صباح اليوم الأحد، أمام منازل 18 وزيرا من الائتلاف وأعضاء الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات، كجزء من "اليوم الوطني للاضطرابات".

وبدأ المتظاهرون مظاهراتهم في الساعة السادسة و29 دقيقة صباحا، أي بعد تسعة أشهر تحديدا من عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي.