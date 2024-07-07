انخفاض إمدادات الغاز بشكل حاد في «فريبورت إل إن جي» في تكساس الأمريكية

انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المقرر أن تتدفق إلى شركة "فريبورت إل إن جي" للغاز الطبيعي المسال في تكساس بنسبة 86% اليوم الأحد مقارنة باليوم السابق، وفقا لبيانات خطوط الأنابيب التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، مما يشير إلى انخفاض وشيك في الإنتاج.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة الاستوائية بيريل، الموجودة حاليا في خليج المكسيك، إلى موجة عاتية من الطقس السيء في وقت متأخر من يومي الأحد والاثنين.

وأظهرت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال انخفاضا في الطاقة يوم الجمعة الماضي ، بعد خلل في ضاغط في 4 يوليو .

ولم يرد متحدث باسم "فريبورت إل إن جي" على الفور على طلب بلومبرج للتعليق. وحتى أول أمس الجمعة ، لقى ستة أشخاص حتفهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبب إعصار بيريل، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمار في العديد من الجزر بالمنطقة.