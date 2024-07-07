إذاعة جيش الاحتلال: إصابة 3 إسرائيليين إثر هجومي صاروخي من لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، في نبأ عاجل، بإصابة ثلاثة إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على أحد المباني بالجليل الغربي.

وكان حزب الله قد أعلن شن العديد من الهجمات على مواقع إسرائيلية، حيث أعلن اليوم الأحد، استهداف ‏موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان أيضا، إنه بعد رصدٍ ‏ومتابعة لحركة جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، تم استهدافهم بالصواريخ الموجهة وإصابتهم بشكلٍ مباشر.

وأضاف أن النيران اندلعت في الموقع المستهدف، كما سقط جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب اللهمنذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.