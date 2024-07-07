باكستان تعتزم خفض رسوم شحنات الغاز الطبيعي المسال

تعتزم باكستان تخفيض الرسوم في ميناء قاسم للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال ، مما يجعلها تتماشى مع المعدلات العالمية حيث تسعى البلاد إلى التوفيق بين القضايا الاقتصادية الحاسمة بدعم من صندوق النقد الدولي.

ووجه رئيس الوزراء شهباز شريف السلطات بخفض الرسوم ويسعى للحصول على إحاطة بشأن العمليات في الموانئ في كراتشي ومن خلال شركة الشحن الوطنية، وفقا لبيان صدر اليوم الأحد عن مكتبه ونقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسعى شريف للحصول على أحدث المعدات والآلات في كل من قاسم وكراتشي لتسهيل العمليات وتسريع تخليص البضائع عبر الجمارك.

وتلبي باكستان احتياجاتها من الطاقة إلى حد كبير من خلال الوقود المستورد ، مع استنفاد الإنتاج من مواردها المحلية بنحو 10% سنويا. وتعهدت شركات التنقيب عن النفط والغاز في باكستان أمس السبت باستثمار 5 مليارات دولار لحفر 240 موقعا للعثور على موارد الطاقة في السنوات الثلاث المقبلة ، حسبما قال مكتب شريف في بيان منفصل.