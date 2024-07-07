قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن أزمة الطاقة الحالية التي تشهدها مصر وقتية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن الأزمة لها علاقة بتوريدات الوقود.

وأوضح أنه كلما زادت درجة الحرارة فإن كفاءة المولدات تقل، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب يواجهون مثل هذه الأزمات في بلدانهم.

ولفت إلى أنَّ أنظمة التدفئة في الدول الغربية كانت تتعطل في فصل الشتاء، وكان يلجأ الناس هناك لارتياد المواصلات العامة ودخول المتاجر والأسواق التجارية.

ونوه بأن المستثمرين الأجانب يعون ذلك عن مصر لكونهم عاشوا تجربة مماثلة من قبل، موضحا أن هؤلاء المستثمرين درسوا هذا الأمر عن مصر وكذلك قدموا استفسارات عن ذلك.