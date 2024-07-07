أبو عبيدة: كابوس تحرك الضفة والقدس قادم لا محالة وبشكل لا يتوقعه العدو

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن ما يجري من تصاعد مستمر لعمليات المقاومة في وفي كل محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، رد وخيار شعبي فلسطيني في مواجهة الإبادة الممنهجة والتهويد والاستيطان الذي تنفذه حكومة الاحتلال.

وقال في كلمة مصورة، مساء الأحد: «هذا الرد وهذه العمليات المباركة والنوعية لكافة فصائل المقاومة هو ما يليق بشعبنا المرابط الأبي، وهي أكبر رسالة لهذا العدو المتغطرس ولوزراء حكومته النازية، أن كابوس تحرك الضفة والقدس والخلايا الثائرة من الأرض المحتلة عام 48 قادم لا محالة، وبشكل لا يتوقعه العدو».

وتابع: «كل التحية لأبطال ضفتنا، وندعوهم لمواصلة سحق كبرياء هذا العدو المرتعد، ومواصلة عملياتهم وتصعيدها، فهم محط الآمال، وهم أهم حلقة في نهاية حلم هذا الكيان الغاصب».

كما وجه التحية لحزب الله في لبنان الشقيق، ولفصائل المقاومة الفلسطينية والجماعة الإسلامية في لبنان ولشهدائهم، ولجماعة الحوثي في اليمن، وفصائل المقاومة العراقية.

وأشار إلى أن كل هذه الفصائل أبلغتهم باستمرار الإسناد الفعال والرفع المتواصل لسقف الرد حتى يتوقف العدوان على غزة.