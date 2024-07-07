المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يناقش قريبا الدعم النقدي والثانوية العامة

قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى، سنت نهجا يقضي بإحالة بعض الموضوعات إلى الحوار الوطني للاستفادة من المناقشات الدائرة حولها، مؤكدا أن الحكومة ستبني على مخرجات الحوار في هذا الشأن.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة CBC مساء السبت، أن من بين القضايا التي أحيلت مؤخرا إلى الحوار الوطني قضيتا تحويل الدعم العيني إلى نقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد المقترح.

وأوضح أن السبت القادم سيشهد الإعلان عن الجدول الكامل لعودة جلسات الحوار لمناقشة الموضوعات المتبقية وذات الأولوية.

وفي سياق متصل، أكد «فوزي» أن مجلس أمناء الحوار الوطني اعتبر أن وجود وزير التواصل السياسي ضمن أعضاء المجلس هو أكبر دليل على اهتمام الدولة بالحوار الوطني.

وأشار إلى «تمسك مجلس الأمناء خلال اجتماعهم السبت باستمرار عضوية كل من العبد الفقير والدكتورة مايا مرسي»، إيمانا منهم بما يضيفانه إلى آليات عمل المجلس، قائلا إنها «ثقة أشكرهم عليها».

وشدد على أهمية التواصل مع الأحزاب، لا سيما غير الممثلة تحت قبة البرلمان وكذلك التيارات الفكرية في المجتمع والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن مسألة تواصل الحكومة مع الأحزاب كانت «مفتقدة» في الماضي قبل الحوار الوطني.

وأوضح أن استماع الحكومة إلى جميع الأطراف يفيدها أولا ويفيد المواطن ثانيًا، ويفيد الجهة المنوط معها الحوار، لأنها تدرك أن حكومتها تستمع إليها وتطور سياستها ورؤيتها بناءً على الحوار.