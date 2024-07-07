السعودية: الحكم على 8 وافدين بالسجن والإبعاد عن البلاد لسرقتهم كابلات الكهرباء

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أنهت نيابة الأموال السعودية إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين متهمين بسرقة كابلات نحاسية وكهربائية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، ظهر من خلال إجراءات التحقيق بأن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كابلات كهربائية وإخفاءها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها.

وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة؛ فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.