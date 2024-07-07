قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبدالفتاح دولة، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن حكومة الاحتلال ماضية نحو إتمام صفقة لتبادل الأسرى ووقف العدوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «Ten»، اليوم الأحد، أن حديث الاحتلال عن قرب الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب لم يتضمن إعلانا عن وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة.

وأشار إلى أن كل المؤشرات على الأرض تفيد بأن حكومة بنيامين نتنياهو ماضية في السيطرة الكاملة على قطاع غزة، لافتا إلى أن المعطيات تفيد بأن 26% من مساحة قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل ضمن ما تسمى منطقة عازلة.

وجدد التأكيد على أن إسرائيل لا تعلن نيتها وقف العدوان، غير أن من مصلحتها أن تكون هناك صفقة وتحديدا لصالح نتنياهو فيما يتعلق بملف الأسرى، من أجل تخفيف الضغط الداخلي في دولة الاحتلال في ظل تنامي المظاهرات هناك.

وفيما اعتبر أن هذه المظاهرات لا يمكن أن تُسقط حكومة إلا أنه رأى أن الأمر يؤدي إلى حدوث عملية إرباك، بما يدفع نتنياهو لإتمام مرحلة ما من الصفقة لتحرير عدد من الأسرى لدى المقاومة ومن ثم تخف عملية الضغط ثم ينسف الاتفاق.



