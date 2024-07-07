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أشرف صبحي: وزارة الشباب والرياضة ليست طرفا في أزمة أحمد رفعت

الشروق
نشر في: الأحد 7 يوليه 2024 - 2:49 م | آخر تحديث: الأحد 7 يوليه 2024 - 2:49 م

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ليست طرفًا في أزمة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية أمس السبت.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر قناة سي بي سي إكسترا نيوز: "وزارة الشباب والرياضة ليست طرفا، ولكنها المعنية بكافة الأمور في الوسط الرياضي، ولديها الجزء الإداري والرقابي".

وأضاف: "وجهت بتشكيل لجنة قانونية من وزارة الشباب والرياضة، تضم أكثر من مستشارين قضائيين في الوزارة، وجميعهم على درجات قانونية عالية".

وتابع أشرف صبحي: "وجهت تلك اللجنة لتدخل في كافة الأجواء المرتبطة بهذا الموضوع وأي موضوع مشابه، لبحث جميع النتائج، بشكل عاجل وسريع، ودورة العمل ستشمل النادي، واتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية، والأجواء الإدارية".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء، وما تم من ارتباطات خارجية، كافة الأجواء بشكل عاجل، سيكون هناك تتبع للرأي العام بكل مستجد بشكل منظم".


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