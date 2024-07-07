أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تمديد التعاقد مع كريم العراقي مدافع الفريق، حتى صيف 2027.

وعقد كامل أبو علي رئيس المصري جلسة مع كريم العراقي، عقب مباراة بلدية المحلة مساء اليوم الأحد، وذلك من أجل توقيع العقد الجديد.

وكان فريق المصري قد فاز على نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ستاد برج العرب، في الجولة الـ 30 من الدوري.

وبتلك النتيجة، رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 65 نقطة.