اعتقال 7 متظاهرين ضد حكومة نتنياهو

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ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 7 متظاهرين ضد حكومة بنيامين نتنياهو اعتقلوا في مناطق متفرقة من إسرائيل خلال مظاهرات أمام منازل وزراء للمطالبة بإبرام فوري لصفقة التبادل بعد استئناف المحادثات.

وقبل ساعات انطلقت مظاهرات صباحية في مدن إسرائيلية عدة للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وإقالة حكومة نتنياهو، بينما كشف استطلاع رأي أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب مستمرة بسبب اعتبارات سياسية لرئيس الحكومة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأغلق متظاهرون شارع أيالون الرئيسي وسط تل أبيب، للمطالبة بانتخابات مبكرة، رافعين لافتة كتب عليها "كفى لحكومة الدمار".