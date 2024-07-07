السفير الروسي لدى إندونيسيا: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس إندونيسيا المنتخب

أعلن السفير الروسي لدى إندونيسيا، سيرجي تولشينوف، أن روسيا مستعدة لاستقبال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في زيارة قبل وبعد تنصيبه.

وقال تولشينوف "أنا مقتنع بأننا سنكون مستعدين لاستقباله في زيارة جديدة بعد تنصيبه رئيسا لجمهورية إندونيسيا وقبل هذا الحدث"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار تولشينوف إلى أن سوبيانتو زار روسيا عدة مرات، بما في ذلك قبل عدة سنوات عندما حضر عرض يوم النصر في موسكو.

وأضاف تولشينوف "الشيء الآخر هو أننا يجب أن نتلقى إشارة واضحة من الجانب الإندونيسي بأن الرئيس المنتخب يريد الذهاب إلى روسيا... نحن مستعدون للقيام بذلك، لكنني سأؤكد مرة أخرى أننا ننتظر الإشارات المقابلة من الجانب الإندونيسي".

يشار إلى أنه سيتم تنصيب سوبيانتو في 20 أكتوبر المقبل.