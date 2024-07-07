نائبة تطالب الأزهري بإلغاء الخطبة الموحدة: لغت دور الإمام

طالبت النائبة راوية مختار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بإلغاء خطبة الجمعة الموحدة في المساجد، وذلك بعد تقدمها بطلب إحاطة في البرلمان موجه إلى وزير الأوقاف الجديد الدكتور أسامة الأزهري.

وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إن توحيد خطبة الجمعة كان إجراءً مؤقتا اتخذ خلال فترة صعبة مرت بها البلاد لمنع انتشار الأفكار المتطرفة، لا سيما أن الشعب المصري متدين ويتأثر بالرأي الديني.

وشددت أن «هذه المرحلة قد انقضت»، خاصة وأن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الأفكار الخاطئة، مشيرة إلى الحاجة الماسة لخطاب ديني مستنير يناسب احتياجات المجتمع الحالي.

وأكدت أن خطبة الجمعة هي فرصة عظيمة للتأثير بشكل إيجابي على الشباب، باعتبار صلاة الجمعة المكان الوحيد الذي يجمعهم بشكل منتظم كفريضة دينية مقدسة، متابعة: «للأسف لا يوجد لدينا الآن وعي كاف في أغلب القضايا ونلاحظ انتشار ثقافة غريبة جدًا على مجتمعنا؛ أثرت بالسلب على أولادنا وأخواتنا، وخطبة الجمعة فرصة يجب استغلالها للإصلاح».

وأشارت إلى أن توحيد الخطبة يحجم دور الأئمة ويحولهم إلى قراء لخطب جاهزة، بدلا من كونهم باحثين في قضايا الدين، معقبة: «الحجر على الإمام أو الخطيب بتوحيد كلام وخطبة محددة سيلقيها لغت دوره، وتحول من شخص ذي فكر ديني وباحث في قضايا المجتمع والدين إلى قارئ يقول خطبة ملقنة»، مشددة أن المجتمع والوضع الحالي لا يريد ذلك بل يحتاج إلى الفكر المستنير.

كما نوهت إلى أن الخطبة الموحدة قد لا تتناسب مع جميع المحافظات، نظرًا لاختلاف القضايا التي تشغل كل محافظة.

وأوضحت أنها تقدمت بطلب الاحاطة مبكرًا لكي تكون إلغاء خطبة الجمعة الموحدة على رأس أولويات الدكتور أسامة الأزهري، نظرًا لأن الأمر قد يتطلب بعض الوقت.