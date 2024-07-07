متظاهرون يتجمعون خارج منازل وزراء بالائتلاف وأعضاء بالكنيست في إسرائيل

تجمع متظاهرون ، صباح اليوم الأحد، أمام منازل 18 وزيرا من الائتلاف وأعضاء الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات، كجزء من "اليوم الوطني للاضطرابات".

ومن بين هؤلاء المستهدفين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس ،ووزيرة النقل ميري ريجيف ورئيس الكنيست أمير أوحانا ووزير الزراعة آفي ديختر ووزير الاقتصاد نير بركات، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الأحد.

وبدأ المتظاهرون مظاهراتهم في الساعة السادسة و29 دقيقة صباحا، أي بعد تسعة أشهر تحديدا من هجوم حركة حماس المفاجئ، في السابع من أكتوبر الماضي.

وكان عشرات الآلاف من الأشخاص، قد تظاهروا أيضا في أنحاء إسرائيل ، أمس السبت لمطالبة الحكومة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس من أجل تسهيل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة .

وردد المشاركون هتاف:" الاتفاق الآن!" وفقا لما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على الأرض.

واشتبك محتجون مع الشرطة خلال المظاهرة وتم اعتقال بعض الأشخاص، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال المنظمون إن المظاهرة تهدف إلى تشكيل ضغط على الحكومة من أجل اتمام المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية وإعادة المحتجزين في غزة.