استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

استشهاد 13 فلسطينيا وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، يوم السبت، في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن القوات الاحتلال قامت بشن الهجوم.

ووفقا للتقرير، فإن المبنى الذي تم استهدافه، كان مدرسة في السابق، ويتم استخدامه حاليا كمأوى للعائلات التي نزحت من منازلها في مناطق أخرى في قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر من العام الماضي.

وفي أخر تحديث لها ، أعلنت حركة حماس في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 38 ألفا و98 شهيدا، إلى جانب87 ألفا و705 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت السلطات الصحية أن 87 شخصا على الأقل استشهدوا خلال اليومين الماضيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه يواصل عملياته في عدة مناطق بقطاع غزة.