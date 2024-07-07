الحوثيون: عملياتنا البحرية عطلت قرابة نصف الملاحة الإسرائيلية

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، إن عملياتها البحرية، عطلت حركة قرابة نصف الملاحة الإسرائيلية.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن "العمليات البحرية لقواتنا كان لها تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي وكذلك البريطاني".

وأضاف الحوثي أن "حركة الملاحة الإسرائيلية تعطلت بنسبة النصف تقريبا، وفي البحر الأحمر تكاد تنعدم".

وتابع :" لا شك أن التأثير على الاقتصاد البريطاني له علاقة بسقوط الحكومة هذا الأسبوع".

وذكر الحوثي أن" الولايات المتحدة وقعت في مأزق حقيقي وتحملت هي وبريطانيا مع إسرائيل المشكلة."

ولفت إلى أن" الأوروبيين حاولوا أن يتعاملوا بذكاء مع الضغوط الأمريكية، وكانت مشاركة البعض دفاعية بحتة، وشاركت البوارج الأوروبية في اعتراض الطائرات المسيرة(التابعة للحوثيين) دون قصف بلدنا."

وأضاف زعيم الحوثيين بأن "الكثير من دول العالم تعاملت بذكاء وفطنة وحكمة برفضها المشاركة مع الطرف الأمريكي في البحر، وأكثر دول العالم لم تتورط ودخلت في تنسيق مباشر معنا، لذلك حركتها الملاحية آمنة وتمر بسلام، ومن أكبر ما فشل به الطرف الأمريكي هو توريط الدول المطلة على البحر الأحمر في إسناد العدو الإسرائيلي."

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.