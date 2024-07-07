زعيم الحوثيين يلوح باستهداف مطارات وبنوك السعودية

لوح زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، اليوم الأحد، باستهداف مطارات وبنوك السعودية، ردا على قرارات الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض بنقل البنوك من مناطق سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال الحوثي في كلمة مصورة إن "من أهم ما يركز عليه الأمريكي هو المجال الاقتصادي لأن ضرره يلحق بكل الناس"، وهاجم السعودية بسبب ما وصفها خطوة جنونية بنقل البنوك من صنعاء.

وتابع: "لا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة، الأمريكي يعرف أثر نقل البنوك السيئ على واقع الشعب اليمني المعيشي وعملته والأسعار في البلد".

وواصل: "السعودي اتجه بعد خطوة نقل البنوك إلى تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات رغم محدوديتها وهامشها الضيق".

وأردف: "سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل وأن تذهب، فهل تقبلون بهذا، وتعتبرونه شيئا منطقيا فلماذا تريدون فرضه على بلدنا".

وتابع: "سنقابل كل شيء بمثله، البنوك بالبنوك، ومطار الرياض بمطار صنعاء، والموانئ بالميناء".

وفي نهاية مايو الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا إيقاف التعامل مع 6 من أكبر البنوك في البلاد تحت سيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء.

وتقول الجماعة إن إيقاف التعامل مع هذه البنوك جاء بإيعاز من السعودية. ومؤخرا، ازداد الصراع المالي بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، ضمن الحرب الاقتصادية بين الجانبين، ما أثر على واقع معيشة معظم المواطنين في اليمن.

ومنذ أكثر من 9 سنوات، يعاني اليمن من حرب بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية بالعالم.